Можно «отравить» организм: чем попкорн полезен и опасен для здоровья

Поход в кинотеатр некоторым трудно представить себе без попкорна. В сети спорят, полезен ли он для здоровья или, наоборот, вреден. "Вечерняя Москва" выяснила это у специалистов, передает Day.Az.

Представьте себе обычные кукурузные зерна, которые вы насыпаете на сковородку. Это - цельнозерновой продукт, и у него, по словам нутрициолога Тани Нат, есть реальные преимущества:

- Во-первых, это помощник для пищеварения. В таком попкорне много клетчатки, которая поддерживает работу кишечника. Она же помогает выводить из организма излишки "плохого" холестерина. Еще одно интересное полезное свойство попкорна - предотвращение старения. Свободные радикалы наносят большой ущерб организму: появляются морщины, пигментные пятна, мышечная слабость.... В качественном попкорне содержатся мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами.

Однако чаще на рынке можно найти "неправильную" версию продукта. Именно ее продают в кинотеатрах и магазинах. Польза перечеркивается добавками.

- В таком попкорне много соли, - уточняет Таня Нат. - Можно "отравить" организм натрием - это прямой путь к развитию хронического высокого кровяного давления. Часто производители используют дешевое пальмовое масло и другие низкокачественные жиры, которые повышают уровень холестерина и вредят сосудам. Общее содержание жира в упаковке попкорна для микроволновой печи составляет около четверти от общей массы продукта. В карамельных и сырных вариантах - огромное количество сахара и усилителей вкуса.

Собеседница поделилась несколькими советами:

- В магазине ищите обычные сухие зерна для попкорна. Готовьте их сами. Можно использовать немного хорошего масла (оливкового, кокосового). Добавляйте сушеные травы, паприку, куркуму, немного тертого пармезана.

Татьяна Попова, нутрициолог:

- Около трех чашек попкорна - это примерно 24-30 граммов. В таком количестве продукта 90-100 килокалорий, 1-2 грамма жира, 3 грамма белка, 18 грамм углеводов и 3-4 грамма клетчатки. 100 грамм воздушного попкорна - это около 387 килокалорий, 78 грамм углеводов, 12-13 граммов белка, 4-5 грамм жира, 15 граммов клетчатки. Большее количество калорий появляется, когда попкорн заправлен маслом, топингами или карамелью.

А можно на нем худеть?

Некоторые любители попкорна советуют его как диетический продукт. Мол, можно питаться только им - и будет вам счастье. Килограммы уйдут, талия и пресс выйдут на свет и покажут себя во всей красе. Эксперты отвечают: похудеть в принципе можно на чем угодно, если соблюдать дефицит калорий. Скажем, есть одно мороженое или торты тоже можно. Вопрос в том, сколько за это придется заплатить вашему организму. И что потом надо будет лечить. Ведь такие диеты сильно подрывают здоровье.

Достойные альтернативы

По словам нутрициолога, фитнес-тренера Яны Степановой, раз в неделю попкорн может быть нормальным перекусом, если это простой вариант без сладких глазурей, а порция - контролируемая. Проблема не в кукурузе, а в добавках и объеме: попкорн незаметно съедается под фильм. Получаются лишние 300-600 килокалорий за вечер. Чем попкорн можно заменить?