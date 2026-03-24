Как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат

Эксперт программы лояльности "X5 Клуб" Арина Самойлова дала рекомендации о том, как оптимально планировать покупки продуктов и эффективно организовывать хранение запасов, чтобы готовить разнообразные блюда и сократить траты, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- В первую очередь необходимо приобрести контейнеры разного объема. При покупке нужно проверить, плотно ли они закрываются, чтобы заготовленные ингредиенты хорошо хранились. Это позволит всегда иметь под рукой подходящие контейнеры, которые вместят в себя все ингредиенты и помогут сохранить их свежесть и питательные свойства. Для получения выгоды их стоит покупать заранее во время специальных предложений или скидок, а также применять кешбэк-сервисы, - сообщила она.

Следующим важным этапом является составление подробного плана недельного меню и списка необходимых продуктов. Рацион желательно строить вокруг базовых ингредиентов, применимых в нескольких рецептах и богатых необходимыми элементами - белками, жирами, минералами и витаминами.

Самойлова посоветовала формировать запасы долго хранящихся продуктов оптом во время распродаж. К ним эксперт отнесла макароны, крупы, муку, сахар, орехи и сушеные смеси. Их используют для ежедневной готовки основных блюд и десертов. Что касается приправ, то выгоднее покупать цельные зерна перца и других специй, измельчая их по мере надобности.

Продукты, приобретенные большими партиями, целесообразно разделить и подготовить заранее: овощи оставить целыми или предварительно обработать, крупы сварить, мясо и птицу потушить или пожарить. Эксперт также рекомендовала экономить время, запекая несколько видов овощей одновременно.

Наконец, важную роль играет подготовка здоровых перекусов: приготовленный микс орехов и сухофруктов, свежий овощной салат или домашний попкорн способны предотвратить незапланированные покупки вредных снеков.

Эти меры помогут рационально расходовать бюджет и всегда иметь под рукой необходимые ингредиенты для полноценного питания семьи.