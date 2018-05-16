В YouTube появится режим Инкогнито

Скоро пользователи смогут перестать переживать о том, что кто-то увидит их историю в YouTube. Как сообщает Cult of Mac, Google тестирует режим Инкогнито, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Эта функция уже присутствует во всех браузерах и давно знакома многим людям. Очень часто любители YouTube ищут в этом сервисе совсем незаурядные видео, о чем лучше никому не знать. Хотя, конечно, все может быть совсем невинно: например, в YouTube куча идей подарков на день рождения.

Режим Инкогнито недавно заметили в приложении YouTube на Android. Предположительно, он добавит возможность отключать запись и сохранение истории - на этом все. При включении функции всплывает следующее сообщение:

"Активность этой сессии будет очищена и вы вернетесь к последней используемой учетной записи, когда выйдете из Инкогнито или станете неактивным. Вся деятельность может быть видна вашему работодателю, школе или интернет провайдеру".

Согласно этому предупреждению, новый режим никак не маскирует действия в сети. Единственное, на что он способен - отключить историю на самом устройстве. Это, конечно, полезно, если на всю семью или компанию один планшет или ноутбук.

На данный момент неясно, когда Google намеревается сделать режим Инкогнито доступным для всех пользователей бесплатного приложения YouTube.

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