В Японии создали робота с живыми мышцами - ВИДЕО

Исследователи из Токийского университета создали биогибридного робота, созданного на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца, оно способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Чтобы искусственный палец двигался так же, как человеческий, инженеры воспроизвели работу парных мышц - агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.

Материалом для мускулов робота стали тонкие гидрогелевые пластинки, покрытые миобластами крысы - молодыми мышечными клетками, из которых впоследствии развивается поперечнополосатая мышечная ткань.

Сустав нового робота может сгибаться почти на 90 градусов, это позволяет выполнять сравнительно сложные задачи. Сейчас робот способен приподнимать предметы и перемещать их.

Тем не менее, у живой ткани есть определенные ограничения: например, устройство может работать только в воде, потому что при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели.

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