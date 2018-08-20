Chrome научился генерировать надежные пароли - ПОДРОБНОСТИ

Google позаботился о том, чтобы пользователи создавали надежные пароли для их же собственной безопасности. Поскольку придумать сложный пароль является нетривиальной задачей, в Google добавили в Chrome функцию автоматической генерации надежных и трудно взламываемых паролей.

Более того, запоминать их не нужно - достаточно авторизироваться в браузере и сохранить его, а при последующих входах браузер сам подставит нужный пароль в требуемые формы ввода. Это хороший способ повысить безопасность в интернете.

В Chrome такая функция отключена по умолчанию, но включить ее достаточно просто:

1) Вводим в адресную строку chrome://flags;

2) В поисковом поле пишем Password generation;

3)Переключаем флаг в позицию Enabled напротив опции "Password generation;

4) Перезагружаем браузер.

После перезапуска браузера при наведении курсора мышки на область ввода пароля, появится функция автоматической генерации сложных и надежных паролей.

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