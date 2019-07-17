https://news.day.az/hitech/1138645.html Microsoft удалит настольные и карточные игры из Windows
Microsoft удалит настольные и карточные игры из Windows
Пользователи Windows 7 и более ранних версий больше не смогут поиграть в классические интернет-игры: шашки, шахматы и карточные игры.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
Первыми потеряют доступ пользователи Windows XP и Windows ME. Microsoft прекратила регулярное обслуживание этих ОС ещё несколько лет назад. В них все игры кроме MSN Go исчезнут 31 июля 2019 года. У владельцев Windows 7 будет время до 22 января 2020 года - примерно в это время Microsoft прекратит поддержку самой Windows 7. Вот список игр, которые собираются удалить:
- Internet Backgammon (XP/ME, 7)
- Internet Checkers (XP/ME, 7)
- Internet Spades (XP/ME, 7)
- Internet Hearts (XP/ME)
- Internet Reversi (XP/ME)
- MSN Go (7)
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