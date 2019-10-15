Компания Realme, суббренд китайского производителя Oppo, вышла из сегмента смартфонов бюджетного и среднего класса, показав свою первую по-настоящему флагманскую модель, которой будет по силам потягаться с продукцией Xiaomi, Honor и OnePlus. Новинка - X2 Pro - может похвастаться Snapdragon 855 Plus, одним из самых высокопроизводительных чипов на рынке, супербыстрой зарядкой и четырьмя камерами с оптическим зумом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В аппарат установлен 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей и очень высокой частотой обновления - 90 Гц (как у OnePlus 7T и, предположительно, будущего Pixel 4). Как отмечает The Verge, это делает картинку X2 Pro "невероятно плавной", особенно во время прокрутки и свайпов, когда текст остается читаемым в движении. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев. Задняя панель, впервые для Realme, выполнена из стекла, а не пластика.

Помимо самого быстрого процессора Qualcomm, новинка располагает 6/8/12 гигабайтами оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти. Главный объектив - 64-мегапиксельный датчик Samsung. Его дополняют 13-мп телевик, 8-мп широкоуголка и 2-мп макрообъектив. Спереди - 16-мп селфи-камера.

За счет Super VOOC, фирменной технологии Oppo, новое устройство Realme заряжается с нуля до 80% за полчаса. Емкость батареи - 4000 мАч. Работает аппарат на ColorOS, основанной на Android 9.

В Китае модель X2 Pro с 6/64 ГБ памяти оценили в 2699 юаней, с 8/128 ГБ - в 2899 юаней. За максимальный вариант с 12/256 ГБ попросят 3299 юаней. Первой новинка Realme выйдет в Китае и Европе, к декабрю она появится в Индии. Сроки релиза компания уточнит позднее.

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