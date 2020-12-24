https://news.day.az/hitech/1300885.html В Telegram появится платный функционал для бизнес-аккаунтов
В Telegram появится платный функционал для бизнес-аккаунтов
Telegram останется бесплатным для обычных пользователей, но появятся платные функции для бизнес-аккаунтов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно", - написал Дуров.
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