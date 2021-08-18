Ни одной ошибки: робот успешно посадил Boeing-737

Разработанный специалистами Пентагона робот ALIAS, успешно осуществил все необходимые задачи по подъему в воздух, управлению и посадке самолета Boeing 737. Очередные испытания проходили на базе Центра национальных транспортных систем, расположенном в Кембридже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хотя лайнер уже давно оснащен системой автопилотирования, на ALIAS возлагаются более серьезные задачи. По задумке разработчиков, робот может выполнять функции второго пилота и помогать людям управлять воздушным судном.

По статистике, самое большое число авиакатастроф происходит при снижении самолета и заходе на ВВП. Поэтому главным достижением робота специалисты агентства перспективных разработок DARPA считают успешную посадку самолета - ALIAS не совершил ни одной ошибки.

Ранее робот успешно прошел испытания на спортивных моделях Cessna 208 Caravan, UH-1 Iroquois, DHC-2 Beaver и двухмоторном Diamond DA42.