Названы любимые функции пользователей Windows 11

Половина пользователей Windows 10 выразила желание обновиться до новой версии ОС. Об этом сообщает издание Windows Report, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты опросили порядка 11 тысяч пользователей ПК из 177 стран, 89 процентов из которых назвали Windows 10 своей главной рабочей ОС. Из них 53 процента респондентов заявили, что обновятся до следующей версии операционной системы от Microsoft, как только она станет доступной. 21 процент опрошенных заметили, что новая ОС похожа на старую, и они подумают над апгрейдом. 13 процентов однозначно ответили, что Windows 11 им не нравится, и устанавливать ее они не хотят.

Также первые пользователи бета-версии Windows назвали свои любимые функции ОС нового поколения. Большинство - 31 процент - заявили, что им нравится кнопка "Пуск", расположенная по центру. 25 процентов респондентов отметили поддержку Android-приложений, 11 процентов - сервиса GamePass и режима HDR в играх. Восемь процентов пользователей рассказали, что им понравилось новое звуковое оформление и дизайн.

При этом журналисты заметили, что 34 процента пользователей (тысячи опрошенных людей) не смогли проверить свои компьютеры на совместимость с новой системой. 44 процента респондентов заявили, что проверили устройства через сайт Microsoft и подтвердили совместимость.