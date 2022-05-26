Названы худшие автомобили всех времен

Эксперты американского автомобильного онлайн-сервиса Edmunds составили рейтинг самых худших автомобилей всех времен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на 10-м месте находится дизельный Oldsmobile Cutlass Supreme 1979 года. У автомобиля был огромный список проблем с силовым агрегатом, в результате чего модель быстро сняли с производства.

Девятое место занимает Trabant, выпускавшийся в Германии с 1957 по 1962 год. Кузов этого автомобиля был пластиковым и непрочным, а сама модель дорогой для покупателей. Кроме того, машина не разгонялась выше 100 км/час.

Восьмое и седьмое место в рейтинге у моделей Cadillac Cimarron и Edsel Corsair. Оба автомобиля отличались низким качеством и слишком высокой ценой.

Шестое место занимает Saturn Ion, у которого часто отказывала коробка передач. Кроме того, из-за неисправности замка зажигания произошли более 30 ДТП, в которых погибло 13 человек.

На пятом и четвертом местах находятся Chevrolet Vega и Yugo. Первый отличался ненадежным двигателем и быстро ржавеющим кузовом, а второй - тесным салоном и отсутствием каких-либо систем безопасности.

Третье место занимает BMW Isetta. Этот трехколесный автомобиль оснащался тканевым люком и единственной дверью. Кроме того, у него отсутствовала задняя передача. На втором месте расположился Ford Mustang второго поколения. По мнению покупателей, автомобиль оснащался слабым двигателем, который не соответствовал образу спортивной машины.

Первое место заняла модель Pontiac Aztek. По данным Edmunds, машина отличалась плохим дизайном, некачественной сборкой и высокой ценой.