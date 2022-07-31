Apple Pay разблокируют в браузерах Google Chrome, Edge и Firefox с выходом iOS 16

C выходом iOS 16 Apple Pay станет доступна для использования во всех сторонних браузерах, а не только в Safari. Сообщение об этом появилось на сайте издания MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что данную функцию уже можно использовать в iOS 16 beta 4. Автору MacRumors Стиву Мозеру удалось проверить работоспособность Apple Pay в Microsoft Edge и Google Chrome. Мозер также предположил, что платежный сервис станет доступен вообще во всех сторонних браузерах.

Позже, как отметило издание The Verge, пользователи Reddit подтвердили доступность новой функции в браузере Firefox. Причем не только в версии iOS 16 beta 4, но и в iOS 16 beta 3 и iOS 16 beta 2. Когда именно Apple начала работать над расширением списка поддерживаемых браузеров, не сообщается.

В The Verge предполагают, что на такой шаг Apple решилась из-за планов Европейского Союза по борьбе с антиконкурентными практиками крупнейших IT-гигантов вроде Apple, Meta и Google. В эти планы входит запуск в 2023 году закона о цифровых рынках, который, помимо прочего, требует от платформодержателей предлагать пользователям возможность выбора платежных систем при совершении покупок.

Ожидается, что релиз iOS 16 состоится осенью одновременно с выходом линейки смартфонов iPhone 14.