Видеокарты Intel показали превосходство над Nvidia

Компания Intel опубликовала результаты тестов, в которых сравнивалась производительность видеокарт Arc A770 и GeForce RTX 3060 в задачах с использованием трассировки лучей, показывающие превосходство устройств Intel над устройствами Nvidia. Об этом сообщает издания 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тесты проводились в таких играх, как Cyberpunk 2077, Fortnite, Ghostwire Tokyo, F1 2022, Watch Dogs: Legion, Hitman 3, Guardians of the Galaxy, Control, Metro: Exodus, Battlefield V, Arcadegeddon, Dying Light 2, Shadow of the Tomb Raider, Deathloop, Resident Evil Village, F1 2021, а также The DigField Chronicle.

Из представленных Intel диаграмм следует, что Arc A770 в среднем на 14% производительнее GeForce RTX 3060 в играх с включенной трассировкой лучей и разрешением 1080р. В некоторых проектах преимущество видеокарты Intel и вовсе достигло 25%. Впрочем, в 4 из 17 проектов Nvidia все же обошла карты Intel.

Кроме флагманской Arc A770 компания Intel готовит модели A730, A550, A370 и A350. Ожидается, что релиз некоторых из этих видеокарт состоится до конца 2022 года.