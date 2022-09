Домашний доступ в Интернет давно стал привычным атрибутом жизни большинства жителей Азербайджана. Как развивается эта услуга в мире, и что ждет нас в будущем - разбираемся вместе с экспертами компании Huawei Иcмаилом Гулиевым и Павлом Сиротинкиным.

В последние несколько лет широкополосный доступ в интернет (ШПД) стал важной составляющей хорошего качества жизни. Пандемия и изменение привычек людей постепенно сделало дом не просто местом для жизни, но и удаленным рабочим местом, кабинетом для онлайн-обучения, собственным кинотеатром и центром развлечений. Качественный ШПД не только выручает нас в безвыходной ситуации, но и открывает новые возможности - видеозвонки родственникам, доступ к новым знаниям, интересный контент со всего мира, получение цифровых государственных услуг. Все это требует хорошего доступа в Интернет - быстрого и качественного. Это общемировая тенденция затрагивает не только передовые страны Европы и Юго-Восточной Азии - в Азербайджане мы видим те же проблемы и решения.

Доступ в Интернет может осуществляться с помощью различных технологий. Исторически первая и самая широко распространенная сегодня технология в Азербайджане - ADSL. Эта технология использует медные телефонные кабели и обеспечивает скорость 6-10 Мбит/c, которая не всегда соответствует ожиданиям продвинутых пользователей. Самая новая технология - GPON, или FTTH, когда оператор связи доводит оптический кабель до квартиры или частного дома абонента, предлагая скорости до 1-10 Гбит/c, чтов сто или даже в тысячу раз быстрее, чем ADSL. В удаленных или труднодоступных регионах, где медных кабелей нет, а оптические еще не проложены, обычно используют модем, подключенный к мобильной сети LTE / 4G или новейшему стандарту 5G со скоростями от десятков до сотен Мбит/c.

Несмотря на кажущуюся простоту и неизменность услуги, в мире ШПД происходят существенные изменения. Технологии ADSL на базе медных кабелей постепенно уходят в прошлое, и в последнее время все больше мировых операторов связи отдают предпочтение наиболее высокоскоростной технологии GPON.

Тренд №1. GPON становится стандартом домашнего ШПД

Лидерами в сфере развития ШПД по праву считаются Китай и некоторые страны Европы (например, Исландия и Испания), а среди партнеров Азербайджана по СНГ - Россия и Беларусь. В последние годы активизировалось строительство оптического доступа GPON (и даже в десять раз более скоростного 10GPON) в Казахстане и Узбекистане, где эти инициативы стали частью государственных программ развития цифрового государства. В том числе растет и подключение удаленных и дачных поселков по оптике - высокоростное подключение приходит туда, где раньше Интернета не было вовсе, или абоненты использовали мобильный телефон как модем.

Азербайджан также использует передовые технологии домашнего доступа в Интернет. GPON здесь становится основной технологией для подключения новых абонентов - и это очень хорошая технологическая основа не только для развития доступа с более высокими скоростями, но и появления новых услуг: видео в UHD-качестве, облачных игр, приложений с дополненной и виртуальной реальностью AR/VR.

Процент подключения домохозяйств оптическими (FTTH) и медными (xDSL) кабелями на 2019 и 2023 год (прогноз)

Тренд №2. Более половины абонентов ШПД в России подключены на тарифы выше 100 Мбит/c

Есть две основные причины у продвижения высокоростного оптического ШПД: запрос со стороны пользователей и активная позиция государства. Для пользователей привычные скорости в 10-20Мбит/c уже недостаточны - если несколько членов семьи будут одновременно смотреть видео, работать или учиться онлайн, то качество услуг будет страдать. Активное развитие контента, в том числе видео в высоком разрешении HD или 4K, облачных и онлайн-игр, интерактивных видео-конференций приводит к тому, что некоторые операторы Китая и Европы (например, Sunrise в Швейцарии) предлагают тарифы и выше 1 Гбит/c.

Количество операторов со скоростями домашнего Интернета 1 и 10 Гбит/c в мире и тарифы 500Мбит/c и 1Гбит/c в Китае на 2019 год

В России более половины абонентов уже подключены на тарифы домашнего Интернета со скоростями более 100 Мбит/c. А в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге - пользователи выбирают из 200, 500 Мбит/c и даже 1 Гбит/c.

Распределение тарифов домашнего Интернета по количеству абонентов в России

Увеличение скорости доступа влечет и рост стоимости ШПД, но это не просто индексация стоимости за ту же услугу, как происходит, например, в ЖКХ. В случае с ШПД за небольшую прибавку в стоимости за месяц абонент действительно получает существенно более высокие скорости - что соотвествует тому самому принципу "more for more", который устроит и клиента, и оператора связи.

В свою очередь, государство крайне заинтересовано в развитии качественного и скоростного ШПД, как и других телеком-услуг - инвестиции в ИКТ-сферу позволяют не только ощутимо повысить качество жизни гражан и улучшить условия ведения бизнеса, но и существенно ускорить рост ВВП.

Тренд №3. Повышение качества домашнего Wi-Fi

Однако недостаточно подключить дом или квартиру по оптике - чем выше скорость, тем больше на качество связи будет влиять домашний Wi-Fi. Исторически это "слепая зона" для операторов - домашняя сеть вносит основной вклад в недовольство клиентов и зачастую является причиной ухода к другому провайдеру. По нашим данным, от 55% до 90% причин обращений из-за "плохого интернета" вызваны именно проблемами с Wi-Fi. Особенно остро это чувствуют жители многоквартирных домов, где точки доступа установлены в каждой квартире и мешают друг другу. Решение этой проблемы - использование современных роутеров Wi-Fi с двумя диапазонами, установка дополнительных Mesh-репитеров (AP) или переход на новый стандарт Wi-Fi 6.

Все больше мировых операторов осознают масштаб проблемы и решают ее, преследуя две цели: повышение качества услуг и получение дополнительной выручки. Опыт зарубежных операторов показывает, что системный подход окупается: клиенты ценят заботу и отзываются на рекомендации. По аналогии с другими странами, в Азербайджане есть большая разница между качеством домашнего Интернета и ожиданиями абонентов. Основная причина этого заключается в устаревших домашних Wi-Fi роутерах, характеристики которых не всегда отвечают современных условиям и скоростям подключения.

Тренд №4. Активное внедрение стандарта Wi-Fi 6

Многие слышали про огромные возможности мобильной технологии 5G. Ожидать массового внедрения этой технологии в Азербайджане в ближайшие годы не стоит, однако операторы связи уже могут предоставить аналогичные сервисы дома на базе Wi-Fi 6 - на скоростях 1-2 Гбит/c и с задержкой от 1 мс (что особенно важно для видеоконфереций, стриминга, игр итд). До последнего времени считалось, что препятствием широкого внедрения этой технологии было небольшое количество совместимых клиентских устройств, однако сейчас не только флагманы, но и средний сегмент смартфонов и ноутбуков выходит с поддержкой Wi-Fi 6.

Huawei проводит тестирование и демонстрацию возможностей Wi-Fi 6 со многими операторами связи в Евразии. Тесты в России, Узбекистане и других странах подтверждают возможность предоставления скорости более 1Гбит/c в домашних условиях, и уже в этом году у абонентов этих стран дома появится сети Wi-Fi 6.

Тренд №5. Развитие пакетных тарифов ШПД и мобильной связи (FMC)

К значимым трендам 2022 года можно отнести и продолжение развития пакетного предложения ШПД имобильного интернета (FMC), которое появляется у все большего количества операторов мира. Так, в России значительная часть новых подключений ШПД у "билайна" и "МТС" уже идет в рамках конвергентных предложений, в том же направлении движется и "Ростелеком". Развитие технологий позволит людям уже в ближайшем будущем иметь возможность стабильного гигабитного доступа в Интернет везде: дома через Wi-Fi 6 + 10GPON, в пути - с перспективной технологией 5G.

Первые шаги сделает и технология FTTR - волокно до комнаты. До внедрения FTTR в формальные стандарты строительства нового жилья пройдет 5-7 лет, но наиболее продвинутые застройщики Азербайджана могут пройти этот путь и гораздо быстрее, действуя в партнерстве с операторами или развивая собственные услуги.

В заключение подчеркнем основные тренды развития домашнего доступа в Интернет на 2022-2023 годы в мире:

Рост количества подключений ШПД по технологии GPON - "оптика в квартиру"; Развитие гибких тарифов 100 Мбит/c - 1 Гбит/c; Повышение качества домашнего Wi-Fi; Активное внедрение Wi-Fi 6; Переход от отдельных контрактов домашнего и мобильного интернета к комбинированным пакетным предложениям ШПД и мобильной связи (FMC).

Мы рассмотрели тренды развития домашнего доступа в Интернет для Азербайджана, но огромное значение эта услуга имеет и для бизнеса. Если посмотреть на динамично развивающиеся отрасли страны - туризм, сельское хозяйство и строительство -обнаружится, что для всех этих предприятий жизненно важным является качество и высокая скорость подключения к глобальной сети. Представьте, что почувствует турист, если в его отеле нет стабильного Интернета и он не может поделиться эмоциями с друзьями в социальных сетях, связаться с родственниками по видео-звонку в мессенджерах и проверить завтрашний маршрут! Высококачественный доступ в сеть - не просто один из "плюсов", это необходимый элемент успешного роста туризма и других отраслей экономики.

Развитие домашнего доступа в Интернет в Азербайджане идет высокими темпами. Активно внедряется оптический доступ GPON, повышается охват населенных пунктов, высокоростной Интернет приходит в отдаленные поселки. В своем недавнем выступлении Советник Министра Цифрового Развития и Транспорта АР Рашад Байрамов заявил: "По результатам совместных усилий в рамках модели государственно-частного партнерства с участием государственных телекоммуникационных операторов и частных компаний мы нацелены создать к концу 2024 года охватывающую всю страну оптоволоконную кабельную сеть с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с". Учитывая эти планы государства и общемировые тренды, абонентов ждет постепенное повышение скорости и качества домашнего Интернета, что открывает новые возможности для жителей страны, дальнейшей цифровизации и улучшения качества жизни.