Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда

Продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума в текущем году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Между тем оно отмечает необходимость принятия более активных мер в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году. МЭА отметило "воодушевляющие признаки прогресса в ряде секторов", однако предупредило, что требуются "более активные усилия".

В ежегодном докладе МЭА Tracking Clean Energy Progress (TCEP) говорится, что мировые продажи электромобилей увеличились вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В 2022 году продажи, как ожидается, достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей.