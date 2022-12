Производитель Android решил бросить вызов Apple

Компания Nothing, известная прежде всего благодаря Android-смартфону с прозрачным корпусом Nothing Phone (1), планирует в скором времени выйти на рынок США и составить там конкуренцию Apple. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом основатель Nothing Карл Пей рассказал в интервью CNBC.

По словам Пея, смартфоны Nothing до сих пор не появились в США только по причине жестких регламентов, установленных правительством. В частности, Пей посетовал на то, что требуется создавать модифицированную версию Android для каждого оператора сотовой связи.

К числу проблем основатель Nothing также отнес прочные и давно сформировавшиеся отношения Apple и Samsung с операторами сотовой связи, которые в США выступают главными дистрибьюторами смартфонов. По словам Пея, из-за этого небольшим производителям электроники сложно обратить на себя внимание лидеров рынка телекоммуникаций.

Тем не менее в Nothing считают США перспективным рынком, который компания намерена освоить. Более того, Карл Пей уверен, что смартфоны Nothing могут составить конкуренцию Apple. Свою экспансию в США компания намерена начать с выпуском нового смартфона в 2023 году.

По данным Пея, уже сейчас около 33% продаж беспроводных наушников Nothing Ear (1) приходится на США.