Назван лучший камерофон 2022 года

Техноблогер Маркес Браунли провел слепой тест камер смартфонов 2022 года, чтобы выяснить, у какого устройства получаются самые качественные фотографии. Результаты эксперимента опубликованы на официальном YouTube-канале Браунли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блогер проводит такое тестирование каждый год. В 2022 году в нем участвовали 16 смартфонов. Отмечается, что фотографии делались без предварительной настройки в трех режимах: объектном, портретном и при плохом освещении.

Затем снимки без подписей были опубликованы в открытом доступе, и подписчики Браунли выбрали лучшие, по их мнению, кадры. По результатам голосования лучшим камерофоном 2022 года стал бюджетный смартфон Google Pixel 6a.

На втором месте оказался флагман Google Pixel 7 Pro, а на третьем - Asus Zenfone 9. Также в топ-7 вошли Oppo Find X5 Pro, Galaxy S22 Ultra, Realme 10 Pro+ и iPhone 14 Pro. В 2021 году лучшим смартфоном по итогам слепого теста Браунли оказался Google Pixel 5a.