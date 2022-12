Названы лучшие компьютерные игры 2022 года

Сервис дистрибуции цифровых копий компьютерных игр Steam опубликовал список лучших проектов 2022 года. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Платформа выделила сразу шесть категорий: лучшие игры года по размеру выручки, лучшие новинки года по размеру выручки, лучшие игры по числу одновременных игровых сессий, лучшие игры, вышедшие из раннего доступа, по размеру выручки, лучшие VR-игры по размеру выручки, лучшие игры для Steam Deck по количеству ежедневно активных игроков.

В каждую категорию вошли по 12 проектов. Компания расположила игры в случайном порядке, чтобы не раскрывать точные показатели их финансовой эффективности.

В первую категорию вошли Elden Ring, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, Dying Light 2 Stay Human, Call of Duty: Modern Warfare II, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Monster Hunter: Rise, Lost Ark и Destiny 2.

Во второй оказались Total War: Warhammer III, V Rising, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2 Stay Human, Warhammer 40,000: Darktide, Elden Ring, Monster Hunter: Rise, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Stray, Lost Ark и FIFA 23.

В третьей - Dying Light 2 Stay Human, Lost Ark, Goose Goose Duck, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring, Destiny 2, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Dota 2, Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Modern Warfare II а также ARK: Survival Evolved.

В четвертую дюжину вошли PowerWash Simulator, Foxhole, Dread Hunger, Grounded, Rogue Legacy 2, Vampire Survivors, Police Simulator: Patrol Officers, Temtem, Teardown, Mount & Blade II: Bannerlord, World War 3 и Raft.

Среди VR-игр самым лучшими оказались Blade and Sorcery, Half-Life: Alyx, VTOL VR, BONEWORKS, After the Fall, SUPERHOT VR, Into the Radius VR, BONELAB, Zenith: The Last City, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Pavlov VR и Beat Saber.

Наконец из проектов для Steam Deck компания выделила Vampire Survivors, Persona 5 Royal, Hades, Stray, Marvel's Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Cult of the Lamb, No Man's Sky, MultiVersus, "Ведьмак 3: Дикая Охота" и Red Dead Redemption 2.