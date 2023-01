Билл Гейтс назвал любимый смартфон

Предприниматель Билл Гейтс рассказал о предпочтениях в гаджетах. Свои любимые устройства основатель Microsoft перечислил во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопросы посетителей площадки, Гейтс рассказал, что продолжает пользоваться складными смартфонами. Миллиардер признался, что использует складной аппарат Galaxy Z Fold4, который ему подарил руководитель Samsung - во время рабочей поездки Гейтса в Южную Корею.

Билл Гейтс подчеркнул, что ценит складные устройства за большой экран, на котором комфортно работать с почтой и другими офисными приложениями: "Я использую Outlook и множество программ от Microsoft". По словам предпринимателя, крупный размер складного девайса позволяет ему не открывать планшет.

Также основатель Microsoft рассказал, что купил для работы компьютер под управлением Windows - Гейтс выбрал Surface Studio. "Мне также нравится интерактивная доска Microsoft Surface Hub, и у нас много таких в офисе", - заметил автор.