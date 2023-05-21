В Windows 11 сломался VPN

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на проблемы в работе VPN после выхода очередного обновления. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам журналистов медиа, владельцы ПК обратили внимание на неполадки после установки накопительного обновления KB5025305, которое вышло в апреле. Пользователи отметили, что VPN-соединение фактически сломалось - скорость в большом количестве случаев оказалась существенно снижена.

Специалисты издания заявили, что проблемы с соединением L2TP/IPsec появляются сразу после запуска компьютера и настройки VPN. Из дополнительных отчетов пользователей следует, что неполадки возникают в случае передачи данных через Wi-Fi - при проводном соединении VPN работает стабильно.

"Microsoft знает об этой проблеме и изучает ее", - заявили в разговоре с изданием представители корпорации. Журналисты медиа отметили, что до выхода исправления можно решить проблему удалением накопительного обновления.