https://news.day.az/hitech/1569856.html Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter
Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил планы по переименованию принадлежащей ему социальной сети Twitter.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в ответ на сообщение аккаунта T(w)itter Daily News о будущих изменениях предприниматель написал одно слово: "Правда".
В посте речь шла о смене названия платформы в контексте ребрендинга. Ранее Маск говорил, что планирует объединить в этой соцсети длинные тексты, видеообщение и финансовые сервисы. Название Twitter, которое ассоциируется с короткими сообщениями, в данную концепцию не вписывается.
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