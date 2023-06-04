Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил планы по переименованию принадлежащей ему социальной сети Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в ответ на сообщение аккаунта T(w)itter Daily News о будущих изменениях предприниматель написал одно слово: "Правда".

В посте речь шла о смене названия платформы в контексте ребрендинга. Ранее Маск говорил, что планирует объединить в этой соцсети длинные тексты, видеообщение и финансовые сервисы. Название Twitter, которое ассоциируется с короткими сообщениями, в данную концепцию не вписывается.