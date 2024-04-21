Инсайдер рассекретил характеристики нового процессора Google

В базе данных бенчмарка Geekbench 5 появились результаты тестирования устройства c чипом Tensor G4, нового мобильного процессора Google. На это обратило внимание китайское издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из данных Geekbench 5 следует, что Tensor G4 имеет восемь ядер: одно большое ядро ​​с частотой 3,1 ГГц, три средних ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре малых ядра с частотой 1,95 ГГц. За обработку графики в чипе отвечает GPU Mali-G715. Также стало известно, что чип имеет поддержку связи 5G.

В результате тестирования устройство с Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти, работающее на Android 14, в одноядерном режиме Geekbench 5 набрало 1082 балла, а в многоядерном - 3121 балл. Для сравнения: флагман 2023 года Samsung Galaxy S23 Ultra на базе процессора Snapdragon 8 Gen2 в одноядерном и многоядерном режимах набирает 912 и 3284 балла соответственно.

Из опубликованных результатов тестирования следует, что Tensor G4 станет самым мощным чипом Google. Ожидается, что первыми устройствами на базе этого процессора станут смартфоны Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro.

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