Microsoft выпустит Xbox Series X в белом цвете и лишит консоль важной детали

Компания Microsoft планирует выпустить Xbox Series X в белом цвете корпуса. Обновленная консоль лишится дисковода, сообщает портал eXputer со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что консоль должна поступить в продажу уже летом 2024 года, однако эти сроки могут сдвинуться. Белая версия Xbox Series X получит усовершенствованный радиатор и разъем Nexus. Остальные характеристики консоли останутся прежними.

Стоимость Xbox Series X без дисковода пока не объявлена. В eXputer ожидают, что обновленная приставка будет стоить на $50-100 меньше, чем обычная модель.

В сентябре в сеть просочилась информация о цилиндрической версии Xbox под кодовым названием Brooklin, которая будет лишена дисковода. Цвет устройства при этом тогда не был озвучен. Связаны ли Brooklin и обновленная версия Xbox в белом корпусе, не уточняется.

Также не уточняется, будет ли это единственной версией консоли, так как ранее глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью заявил, что компания не планирует отказываться от физических копий игр.

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