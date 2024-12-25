WhatsApp больше не будет работать на некоторых телефонах

С 1 января 2025 года WhatsApp прекратит поддержку на ряде устаревших моделей Android-смартфонов, работающих на Android KitKat и более ранних версиях операционной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GSMArena.

Речь идет как минимум о 19 моделях некогда популярных устройств от Samsung, Motorola, HTC, LG и Sony, выпущенных более 10 лет назад. Среди них - Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, а также несколько моделей Sony Xperia.

Решение корпорации Meta обусловлено необходимостью поддержки новых функций и возможностей WhatsApp, включая функции на основе искусственного интеллекта, требующие более современного аппаратного обеспечения. Пользователям указанных устройств рекомендуется перенести все данные WhatsApp на более новые аппараты до 1 января 2025 года, иначе история чатов и медиафайлы будут безвозвратно утеряны.

Ранее Meta объявила, что WhatsApp прекратит поддержку нескольких моделей iPhone под управлением iOS 15.1 или ниже с 5 мая 2025 года. К затронутым устройствам относятся iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.