Представлен выдвижной 100-дюймовый телевизор Xgimi

На выставке CES 2025 компания Xgimi представила лазерный телевизор Ascend со 100-дюймовым выдвижным экраном. Об этом сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство фактически представляет собой проектор и саундбар. Новинка оснащена 100-дюймовым экраном с эффектом подавления рассеивания света и ультракороткофокусным проектором Xgimi Aura 2 с 4K-разрешением и пиковой яркостью 2300 IOS люмен. Отмечается, что для достижения 100-дюймовой диагонали проектор должен находиться на расстоянии 17,8 см от экрана.

Когда устройство не используется, экран сворачивается с помощью моторизированных опор, которые также поддерживают его в вертикальном положении, а в корпус, напоминающий предмет мебели, встроена акустическая система Harman мощностью 60 Вт.

Также Xgimi Ascend предусмотрен специальный режим, который позволяет частично выдвинуть экран и вывести на него изображение горящего камина для создания уютной атмосферы.

На данный момент Xgimi Ascend представляет собой технологический концепт. Планирует ли производитель в будущем выпускать устройство в продажу и по какой цене, пока неизвестно.