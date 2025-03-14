Видеокарта из 2010 года оказалась лучше новой модели

Авторы YouTube-канала Gamers Nexus сравнили производительность новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 со старой GTX 580 2010 года в старых играх и были удивлены результату.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал iXBT.

Отмечается, что Nvidia официально прекратила поддержку 32-битной версии PhysX в видеокартах серии GeForce RTX 50, что отразилось на их производительности в ряде сценариев. Так, при активированном PhysX на RTX 5080 вся обработка физических эффектов ложится на процессор.

Это приводит к значительному снижению производительности, из-за чего в некоторых играх GTX 580 оказывается быстрее современной модели. Особенно это заметно в случаях, когда GTX 580 использует GPU для обработки PhysX. Впрочем, даже при передаче этой задачи на CPU у старой карты иногда наблюдается незначительное преимущество.

Однако ситуация неоднозначна: в ряде протестированных игр RTX 5080 демонстрирует достойную производительность даже при отсутствии поддержки PhysX. При полном отключении физических эффектов разница между новой и старой видеокартой становится еще более заметной.

Стоит отметить, что данный сценарий имеет ограниченное практическое значение. Во-первых, пользователи могут отключить PhysX в играх, где это возможно. Во-вторых, маловероятно, что владельцы современных RTX 5080 будут уделять основное внимание старым играм с PhysX.