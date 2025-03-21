Компания Xiaomi официально представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Серии Xiaomi 15 на эксклюзивном мероприятии в Барселоне

Старт продаж в Азербайджане запущен 21 марта 2025 года.

Линейка Xiaomi 15 Series, позиционируемая как флагманская серия профессиональной мобильной фотографии, позволяет пользователям по всему миру создавать впечатляющие фото и видео в любых условиях благодаря оптике Leica Summilux.

Оснащённые новейшей операционной системой Xiaomi HyperOS 2, смартфоны Xiaomi 15 Series обеспечивают полностью обновлённый пользовательский опыт, оптимизируя производительность, подключение и AI-возможности для создания бесшовного мобильного взаимодействия нового поколения.

Xiaomi 15: Флагманское совершенство в компактном формате

Созданный для удобства и портативности, Xiaomi 15 представлен в трёх цветах: чёрный, белый и зелёный в классическом матовом исполнении.

Дизайн Xiaomi 15 продуман так, чтобы устройство было прочным и долговечным. Микроизогнутая алюминиевая рамка обеспечивает повышение прочности на 33%.¹

Благодаря технологии LIPO¹, смартфон обладает впечатляющим соотношением экрана к корпусу - 94%⁴ и ультратонкими рамками всего 1,38 мм, что гарантирует точное соединение дисплея и корпуса.

Основная камера Xiaomi 15 оснащена оптикой Leica Summilux, включающей 7P асферическую линзу с высоким коэффициентом пропускания, антибликовым покрытием и широкой диафрагмой ƒ/1.62, обеспечивающей превосходную светочувствительность и исключительную чёткость при любом освещении.

Благодаря высокодинамичному сенсору Light Fusion 900, камера позволяет создавать профессиональные фотографии на трёх ключевых фокусных расстояниях: 23 мм, 28 мм и 35 мм.

Для съёмки детализированных телеобъективных кадров Xiaomi 15 оснащён плавающей телеобъективной камерой Leica 60 мм с 50-мегапиксельным сенсором, которая позволяет запечатлеть мельчайшие детали на расстоянии и снимать макро-фотографии с фокусным расстоянием от 10 см.

Дополняет систему ультраширокоугольная камера Leica 14 мм с разрешением 50 МП и светосилой ƒ/2.2, открывающая новые творческие возможности для съёмки захватывающих широкоугольных кадров.

Разработанный для мгновенной съёмки с высокой точностью, режим Fastshot обеспечивает ультрабыструю стрит-фотографию с впечатляющей скоростью захвата всего 0,6 секунды на всех фокусных расстояниях¹, позволяя сохранить каждое мимолётное мгновение.

Xiaomi Master Videography открывает пользователям профессиональные видеовозможности студийного уровня. Основная камера поддерживает 8K-видеозапись с частотой 30 кадров в секунду, а также Dolby Vision® в 4K 60fps на всех фокусных расстояниях.

Дополняет систему 4-микрофонный массив, обеспечивающий пространственную запись звука, создавая глубокий кинематографический эффект.

Xiaomi 15 оснащён компактным 6,36-дюймовым CrystalRes AMOLED-дисплеем с разрешением 2670 × 1200 пикселей и высокой плотностью 460 ppi.

Максимальная яркость 3200 нит в различных сценариях (при 25% APL) гарантирует чёткое и насыщенное изображение, даже в ярких условиях освещения.

Используемая панель M9, разработанная Xiaomi, снижает энергопотребление экрана на 10%,⁵ обеспечивая ещё более живую и насыщенную цветопередачу и повышая общую эффективность устройства.

Кроме того, Xiaomi 15 сертифицирован TÜV Rheinland по стандартам Low Blue Light (аппаратное решение), Flicker-Free и Circadian Friendly, а также поддерживает DC Dimming на всех уровнях яркости, что делает просмотр контента комфортным даже при длительном использовании.



Почувствуйте всю мощь новейшего высокопроизводительного оборудования

Серия Xiaomi 15 выводит пользовательский опыт на новый уровень, сочетая передовую процессорную платформу следующего поколения с инновационной системой охлаждения и передовыми технологиями энергосбережения.

Xiaomi 15 работает на базе платформы Snapdragon® 8 Elite Mobile, обеспечивая впечатляющий прирост производительности процессора на 45% и снижение энергопотребления на 52%¹, а также увеличение производительности графического процессора на 44% и сокращение энергопотребления на 46%¹ по сравнению с предыдущими поколениями.

Благодаря системе охлаждения Xiaomi IceLoop устройства Xiaomi 15 достигают непревзойденного уровня плавности в таких сложных задачах, как запись видео, вычислительная фотография, использование искусственного интеллекта в реальном времени и интенсивные игры. Основанная на инновационной конструкции крыла, система охлаждения улучшает контакт с рамой, эффективно снижая температуру устройства.



Что касается аккумулятора и зарядки, то в Xiaomi 15 используют систему управления аккумулятором Xiaomi Surge, которая гарантирует работу в течение дня⁴.

Xiaomi 15 оснащен аккумулятором Xiaomi Surge емкостью 5240 мАч (тип.), поддерживающим технологию HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку HyperCharge мощностью 50 Вт.⁷

Серия Xiaomi 15 оснащена передовой оперативной памятью LPDDR5X. В Xiaomi 15 используется технология хранения данных UFS 4.0. Xiaomi 15 Ult доступен в конфигурациях - 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.⁹



Раскрой новые возможности с обновлённой Xiaomi HyperOS 2

Серия Xiaomi 15 работает на новейшей системе Xiaomi HyperOS 2, представляя три ключевые технологические инновации: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect¹⁵ и Xiaomi HyperAI¹⁰. Эти технологии обеспечивают пользователям улучшенный мобильный опыт за счёт расширенного функционала, высокой плавности системы, кроссплатформенного взаимодействия, повышенной безопасности и конфиденциальности, а также доступа к передовым инструментам искусственного интеллекта и AI -решениям для повышения продуктивности.

Xiaomi HyperAI увеличивает продуктивность и творческий потенциал пользователей благодаря мощному набору инструментов на основе искусственного интеллекта. В их число входят такие функции, как AI-автописьмо¹² и AI-распознавание речи¹², а также ряд других решений, направленных на повышение эффективности.

Чтобы помочь пользователям раскрыть свой творческий потенциал, AI-ассистент для творчества предлагает инструменты фото- и видеосъёмки нового поколения¹³. В их число входят AI-улучшение изображения¹⁴, AI-расширение изображения¹⁴, AI-ластик Pro¹⁴, AI-Удаление отражения, AI-Замена неба и AI-Фильм. Эти технологии позволяют легко и быстро добиваться профессионального качества снимков и видео.

В результате сотрудничества Google и Xiaomi, Google Gemini теперь может находить и выполнять действия в приложениях Xiaomi,³⁰ впервые предоставляя пользователям прямой доступ к Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar и Xiaomi Clock через Gemini.



В основе Xiaomi HyperOS 2 лежит технология Xiaomi HyperCore - собственная технологическая платформа, обеспечивающая максимальную плавность работы системы, производительность, обновления приложений на системном уровне и многое другое.¹⁵ Обновлённая эстетика Xiaomi HyperCore включает новый дизайн экрана блокировки с обновлёнными шаблонами и стилями, вдохновлёнными кинематографическими элементами. Улучшенная графическая подсистема поддерживает новые анимации, а переработанный домашний экран предлагает пользователям ещё более плавный и элегантный опыт взаимодействия.

Xiaomi HyperConnect устраняет границы между устройствами, платформами и экосистемами, включая планшеты и платформы iOS/macOS.¹⁶ Новая функция Cross-device Camera позволяет пользователям подключаться к камере другого устройства, сохраняя исключительное качество обработки изображений, обеспечиваемое серией Xiaomi 15. Кроме того, функция Combined Cameras позволяет объединять видеопотоки с нескольких устройств и выводить их на один экран - это особенно полезно при съёмке живых событий, лекций или обучающих видео.

Цены и доступность

Xiaomi 15 доступен в цветах белый, зелёный и чёрный⁷ с вариантом памяти 12 ГБ + 512 ГБ⁸.

Рекомендованная розничная цена - от 1999 AZN

В продаже в сети магазинов электроники Irshad Electronics.

Доступен для предзаказа на сайтах Kontakt Home и Baku Electronics.

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Изображения устройства:

Краткая характеристика Xiaomi 15:

Xiaomi 15 Дизайн - Размеры: 152,3 мм x 71,2 мм x 8,08 мм¹ - 1,38-миллиметровый ультратонкий дисплей с рамкой¹ - Соотношение экрана к корпусу 94%⁴ - Вес: 191 г (Черный, Белый, Зеленый) - Xiaomi Shield Glass - Высокопрочная алюминиевая рама - Цвета: Черный, Белый, Зеленый - Защита от воды и пыли IP6815 Камера Основная камера Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-2.2/14-60 ASPH Основная камера Leica 23 мм 50 МП, ƒ/1.62, OIS Сенсор Light Fusion 900 Размер сенсора - 1/1.31" 2,4 мкм Super Pixel Объектив 7P Телеобъектив Leica 50 МП, ƒ/2.0, OIS Эквивалентное фокусное расстояние 60 мм Телеобъектив с плавающей линзой Поддерживает макросъемку 10 см Ультраширокоугольная камера Leica - 50 МП, ƒ/2.2, 115 FOV - Эквивалентное фокусное расстояние 14 мм Два стиля фотографии: Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look Система основных объективов: 23 мм, 35 мм, 60 мм, 75 мм - Xiaomi ProFocus - Портретный режим - Ночной режим - Запись видео 8K при 24 кадрах в секунду, 30 кадрах в секунду - Запись видео 4K Dolby Vision® при 24 кадрах в секунду, 30 кадрах в секунду, 60 кадрах в секунду - Запись видео 4K Log при 24 кадрах в секунду, 30 кадрах в секунду, 60 кадрах в секунду - Режим кино - MasterCinema - Ночное видео Фронтальная камера - 32 МП, ƒ/2.0, 90° FOV - Эквивалентное фокусное расстояние 21 мм - HDR - Ночной режим - Портретный режим - Голосовой спуск затвора - Запись видео HDR10+ Дисплей - 6,36-дюймовый сверхяркий дисплей CrystalRes 3200 нит - 460 ppi, 2670 x 1200 - Частота обновления 1-120 Гц - Частота дискретизации касания до 300 Гц - Тип материалов OLED: фирменная дисплейная панель Xiaomi M9 - Пиковая яркость 3200 нит в нескольких сценариях - 68 миллиардов цветов - Цветовое пространство DCI-P3 - Затемнение DC на всей яркости - HDR10+, Dolby Vision® -Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Аппаратное решение) - Сертификация TÜV Rheinland Flicker Free - Сертификация TÜV Rheinland Circadian Friendly Производительность Мобильная платформа Snapdragon® 8 Elite Mobile 3-нм техпроцесс от TSMC Восьмиядерный процессор Oryon Графический процессор Adreno™ Нейропроцессор Hexagon NPU Оперативная память LPDDR5X + хранилище UFS 4.0 12 ГБ + 256 ГБ / 12 ГБ + 512 ГБ⁹ Операционная система Xiaomi HyperOS 2 Система охлаждения Xiaomi IceLoop Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Батарея и зарядка Аккумулятор Xiaomi Surge ёмкостью 5240 мАч (типичное значение)⁷ Проводная зарядка HyperCharge 90 Вт⁷ Беспроводная зарядка HyperCharge 50 Вт⁷ Аудио - Стереодинамики - Массив из 4 микрофонов - Dolby Atmos® - Сертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless Xiaomi HyperOS 2 Xiaomi HyperCore - Xiaomi HyperCore Xiaomi HyperConnect15 - Xiaomi HyperConnect15 Xiaomi HyperAI10 - Xiaomi HyperAI10 AI Writing¹² - AI создание текста¹² AI Speech Recognition¹² - AI распознавание речи¹² AI Search¹² - AI поиск¹² AI Interpreter¹² - AI переводчик¹² AI Subtitles¹² - AI субтитры¹² AI Gesture Reactions14 - AI жестовые реакции¹⁴ AI Image Enhancement14 - AI улучшение изображения¹⁴ AI Image Expansion14 - AI расширение изображения¹⁴ AI Eraser Pro14 - AI ластик PRO¹⁴ AI Reflection Removal14 - AI удаление отражения¹⁴ Возможности подключения Поддержка Wi-Fi 7¹¹ Двойной SIM (nano SIM + nano SIM / nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM)⁸ Поддержка NFC Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Разъём USB-C Поддерживаемые диапазоны: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: B2/3/5/8 Поддержка 4×4 MIMO

Дисклеймеры:

1 - По сравнению с прошлым поколением смартфонов Xiaomi

2 - Доступность цветов зависит от региона.

3 - Данные проверены внутренними лабораториями Xiaomi. Речь идет о сравнении с Xiaomi 13 Ultra.

4 - Данные проверены внутренними лабораториями Xiaomi, фактические результаты могут отличаться.

5 - 94% относится к соотношению площади дисплея и стеклянного экрана.

6 - Данные проверены внутренними лабораториями Xiaomi. Речь идет о сравнении с Xiaomi

7 - Беспроводные зарядные устройства продаются отдельно.

8 - Телефоны и планшеты должны быть обновлены до Xiaomi HyperOS 2 с активированными настройками Bluetooth и WLAN, войдите в ту же учетную запись Xiaomi и убедитесь, что "Настройки-Xiaomi Interconnectivity" включены. Доступность определенных функций и услуг может различаться в зависимости от версии программного обеспечения, приложений и модели телефона.

9 - Функции будут реализованы, когда системное программное обеспечение и приложение Gallery Editor будут обновлены до последней версии и будет подключен интернет.

10 - Требуется подключение к Интернету. Необходимо проверить точность ответов.

11 - Для совместимости с платформами iOS/macOS требуется установка приложения "Xiaomi Connectivity Service".

12 - Ассортимент, цены и наличие уточняйте у продавца

13 - Подключение Wi-Fi (включая диапазоны частот Wi-Fi, стандарты Wi-Fi и другие функции, утвержденные в спецификациях стандарта IEEE 802.11) может различаться в зависимости от региональной доступности и поддержки локальной сети. Функция может быть добавлена через OTA.

14 - Для использования eSIM требуется тарифный план, включающий пользование этой функцией. Этот тарифный план может иметь определенные ограничения по использованию при смене поставщика услуг и роуминге (даже после истечения срока действия контракта). Доступность eSIM может различаться в зависимости от страны/региона и оператора. Для получения более подробной информации обратитесь к своему оператору.

15 - Устройство сертифицировано как водо- и пыленепроницаемое исключительно в определенных лабораторных условиях, которые могут не совпадать с обычными условиями. Гарантия не распространяется на повреждения от жидкости, вызванные условиями, отличными от условий испытаний. Защита от проникновения может ухудшиться из-за износа, физического повреждения и/или разборки, необходимой для ремонта. Для получения дополнительной информации обратитесь в поддержку.