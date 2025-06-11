Старые смартфоны начали переделывать в миниатюрные вычислительные центры

Исследователи из Института компьютерных наук Тартуского университета (Эстония) представили новый метод перепрофилирования бывших в употреблении смартфонов в миниатюрные дата-центры. Об этом сообщает издание Tech Xplore (TX), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта разработка призвана решить актуальную проблему электронных отходов: ежегодно в мире выбрасывается более 1,2 млрд смартфонов, многие из которых сохраняют функциональность даже спустя несколько лет. Проект также способствует снижению углеродного следа от производства новой электроники, на которое приходится значительная часть глобальных выбросов CO2.

Команда модифицировала старые гаджеты, заменив их внутренние батареи внешними источниками питания. Это решение значительно снижает риск утечки токсичных веществ в окружающую среду. Четыре таких аппарата были объединены в сеть и помещены в специально разработанные 3D-печатные корпуса с держателями. Примечательно, что стоимость переоборудования одного устройства составила всего €8 (примерно 720 руб. по курсу на 9 июня 2025 года. - "Газета.Ru").

Прототип успешно прошел испытания под водой, где он автономно выполнял подсчет морских организмов. Ранее для этой задачи требовалось участие водолазов, которые вручную снимали видео и доставляли его на поверхность для последующего анализа. Теперь процесс полностью автоматизирован, исключая человеческое вмешательство.

Помимо очевидных экологических преимуществ, технология открывает новые практические возможности. Например, подобные компактные серверы могут быть установлены на остановках общественного транспорта для сбора данных о пассажиропотоке, что позволит оптимизировать маршруты. Результаты исследования убедительно показывают, что продление срока службы потребительской электроники значительно сокращает потребление ресурсов и объем выбросов.

Следующим шагом для ученых станет масштабирование проекта. В настоящее время они активно ищут партнеров для интеграции своего решения в городскую инфраструктуру и различные научные программы, включая мониторинг климата и биоразнообразия.