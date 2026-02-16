OpenAI привлекла разработчика OpenClaw для ИИ-агентов

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о привлечении разработчика и создателя проекта OpenClaw Питера Штайнбергера.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Штайнбергер возглавит направление по разработке "следующего поколения ИИ-агентов". По словам Альтмана, такие технологии могут стать основой всех продуктов компании. Он охарактеризовал нового руководителя как разработчика с чётким видением будущего интеллектуальных агентов, способных взаимодействовать друг с другом для решения прикладных задач.

Сам Штайнбергер подтвердил переход в корпоративном блоге. Он отметил, что не планирует строить собственную крупную компанию вокруг OpenClaw и хочет сосредоточиться на разработке технологий. В OpenAI его задачей станет упрощение взаимодействия с ИИ-агентами, что потребует переработки подходов, доступа к передовым моделям и усиленного внимания к безопасности.

Проект OpenClaw будет передан под управление специального фонда и сохранит статус независимого решения с открытым исходным кодом.

OpenClaw стал широко известен в январе 2026 года. Платформа позволяет запускать автономных агентов на базе моделей различных разработчиков и взаимодействовать с ними через мессенджеры. Проект несколько раз менял название - от Clawdbot до Moltbot и, наконец, OpenClaw - после обращения со стороны Anthropic.