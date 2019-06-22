При измерении давления крови учитываются два параметра: верхнее, систолическое и нижнее, диастолическое давление.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Последний показатель всегда значительно меньше и определяется при расслабленной сердечной мышце. Зная, что означает нижнее давление у человека, можно вовремя выявить нарушения в работе кровеносной системы и обратиться за медицинской помощью.

За что отвечает нижнее давление

Эта цифра подсказывает, насколько эластичны сосуды тела, ведь она зависит от тонуса периферических артерий. Нормальным считается показатель в диапазоне 60−90 мм рт. ст. Если цифра больше или меньше - это повод обратиться к специалисту для выяснения причины скачка давления.

Здоровье сосудов зависит не только от эластичности их стенок, но и от нормальной работы почек. Ведь тонус кровеносных магистралей формируется за счет ренина - вещества, выделяемого почками. И при проблемах с этим органом колеблется и показатель нижнего давления. Именно поэтому его часто именуют почечным.

К большим цифрам на тонометре приводят:

- сужение артерии почек;

- хроническая почечная недостаточность;

- гломерулонефрит;

- пиелонефрит;

- переизбыток натрия или йодных соединений в организме;

- дисфункции надпочечников;

- недуги щитовидной железы.

Но если повышены оба показателя артериального давления, то проблемы нужно искать в функционировании сердца и сосудов.

Понижение диастолического давления часто происходит вследствие:

- обезвоживания;

- туберкулеза;

- анемии;

- стрессов;

- атеросклеротического поражения сосудов.

Также низкие числа на тонометре бывают у подростков: растущий организм не справляется с перекачиванием больших объемов крови. Но в большинстве случаев эту болезнь подростки перерастают.

Как узнать об отклонении от нормы

Симптомы превышения или понижения почечного давления обычно незаметны. Увидеть проблему можно лишь при помощи тонометра. Иногда наблюдаются слабость, мушки перед глазами, раздражительность. Такое состояние может говорить о переутомлении либо о перепадах давления.

Особенно важно следить за перепадами давления тем, кто пережил предынфарктное или предынсультное состояние, а также беременным.

Перепады могут негативно сказаться на кровообращении плода

Если у человека цифры давления стабильно отличаются от нормы или разница между верхним и нижним показателями мала, ему нужно пройти медицинское обследование. Врач выяснит, что означает нижнее давление у больного индивидуально, и назначит курс лечения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!