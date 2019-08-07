Йод является одним из важнейших элементов, необходимых каждому организму. Его нехватка может спровоцировать развитие большого количества разнообразных заболеваний. Однако вовсе не обязательно приобретать какие-то препараты и сдавать дорогостоящие анализы - вполне достаточно нанести на тело обычную йодную сетку.

Йодная сетка - это нанесение на определенные участки тела йода, в виде полосок, накладывающихся друг на друга. При помощи данной сетки можно не только установить факт того, что в организме не хватает йода, но и избавиться от простудных заболеваний, ушибов и т.д. Кроме того, она эффективно устраняет кашель, а также используется беременными женщинами для оптимизации работы организма. Нанести йодную сетку проще всего ватными палочками - теми самыми, которые используются для очистки ушей. Палочку следует опустить в раствор йода, чтобы она пропиталась. После этого нанесите на тело полоски таким образом, чтобы получилось что-то похожее на сетку (или решетку).

Суть действия сетки основана на том, что микробы, которые располагаются рядом друг с другом, в результате воздействия йода становятся разорванными. Что касается варианта с распознаванием нехватки йода, то с помощью сетки этот факт увидеть достаточно просто - нужно всего лишь нанести сетку на тело и подождать минут 15. Если в результате от йода не останется никаких следов, то нужно как можно скорее обращаться к врачу, чтобы он прописал какие-либо специальные препараты для восстановления йодного баланса. С помощью йодной сетки вы сможете без труда избавиться от насморка и простуды. Для этого ее следует наносить тонкими полосками на переносицу и носовые крылья. Правда, следует делать это аккуратно - йод может повлечь за собой образование ожога, в результате чего кожа начнет шелушиться и краснеть. Аналогичный способ применяется и при избавлении от синяков. Однако здесь особенностью является то, что сетку необходимо наносить на второй день после обнаружения ушиба. Первые сутки предназначены для заморозки места травмы. Таким образом, йодная сетка является универсальным средством, предназначенным для решения многих неприятностей, связанных со здоровьем. Правда, во время ее нанесения не помешает помнить о мерах предосторожности. Делайте все правильно, тогда ваш организм будет здоровым!

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!