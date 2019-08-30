Население мира стареет - увеличение доли пожилых людей в общей численности населения отмечается практически во всех странах. Ожидается, что в большинстве стран и регионов число пожилых людей - лиц в возрасте от 60 лет и старше - возрастет в более чем два раза к 2050 году, и в три раза - к 2100 году. К сожалению, избежать старения невозможно.

Виды старения. Ученые различают "физиологическое" и "преждевременное" старение. Термин "физиологическое" старение означает естественное начало и постепенное развитие старческих изменений, ограничивающих способность организма к адаптации к окружающей среде. Под "преждевременным" старением понимают любое частичное или общее ускорение темпа старения, приводящее к тому, что человек "опережает" средний уровень старения своей возрастной группы.

Причины преждевременного старения. Дело не только в наследственности. На появление внешних признаков старения сильно влияют внешние факторы, образ жизни и питание. Люди, живущие в больших городах, проводящие много времени в офисах с сухим воздухом, дышащие на улицах выхлопными газами и отдыхающие в ресторанах и кафе, стареть начинают значительно быстрее, чем те, кто живет на природе, дышит свежим воздухом и часто гуляет на природе. Очень негативно на здоровье оказывают влияние сидение за компьютером, недостаток физических нагрузок и вредные привычки, постоянные стрессы, усталость, недосыпание. Важным фактором является также питание: частое употребление полуфабрикатов, газированных напитков, кофе. Все вышеуказанные факторы лежат в основе развития оксидативного стресса - процесса старения на клеточном уровне.

Признаки преждевременного старения. Очень сухая кожа - высокий темп возрастных изменений кожи по сравнению с людьми той же возрастной категории может быть признаком преждевременного старения кожи. Нависающие веки - тонкая кожа вокруг век наиболее подвержена негативному влиянию различного рода вредных внешних и внутренних факторов, таких как переутомление, недосыпание, стресс, избыток ультрафиолета. Выпадение волос - если после каждого расчесывания ваши волосы пучками остаются на расческе - это сигнал о нарушениях в организме. Нарушение менструального цикла - нерегулярный менструальный цикл у женщин может быть предвестником раннего климакса. Физическая слабость - если подъем по лестнице, пешие прогулки и любая другая повседневная активность дается с большим трудом, это связано не только с плохой физической формой и отсутствием регулярных спортивных тренировок, но и может быть признаком резких различий между паспортным и биологическим возрастом.

Профилактика преждевременного старения. Для этого применяются так называемые гериатрические средства, или геропротекторы, которые оказывают стимулирующее действие на стареющий организм, нормализуют нарушенные функции органов и систем, улучшают обмен веществ, повышают компенсаторные возможности.

В настоящее время известно около 20 веществ, способных замедлять процесс старения и тем самым увеличивать продолжительность жизни. К геропротекторам относят витамины, анаболические средства, биогенные стимуляторы, адаптогены, липотропные средства, пептидные биорегуляторы класса цитомединов, антиоксиданты, стволовые клетки. Важное значение, имеют и биологически активные добавки к пище, позволяющие возмещать недостаток некоторых веществ в организме и используемые для профилактики преждевременного старения. Одним из таких средств является Глутатион - сильный антиоксидант, который вырабатывает наш организм. Он, предотвращая образования свободных радикалов, усиливает иммунитет и очищает организм от токсинов, предотвращает преждевременное старение.

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