Во время мигрени человек, как правило, испытывает пульсирующую боль в одной половине головы. Приступ может длиться от 2 до 72 часов и проявляться следующими симптомами: тошнота, рвота, гиперчувствительность к свету, звукам и запахам. Недуг относят к неврологическим расстройствам: по данным Фонда Исследования Мигрени (США), мигрень занимает шестое место в рейтинге тяжелых болезней в мире.

Что происходит с организмом во время мигрени? На самом деле, она начинается еще задолго до того, как вы начинаете ощущать боль, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Предшествующие знаки у всех индивидуальны: кто-то чувствует напряжение в мышцах шеи, у кого-то появляется тяга к определенной пище, а кто-то начинает чаще зевать. Врачи говорят, что в период мигрени происходит замедление пищеварения: отсюда возникают тошнота и рвота.

Мигрень также влияет на вестибулярный аппарат: наблюдается временная потеря зрения, человек может видеть все размыто. По коре мозга в этот момент пробегают электрические импульсы. Проходя сквозь мозг, они блокируют нормальную мозговую активность и вызывают изменения в микрососудистом тонусе. Когда импульсы затрагивают зрительную кору, наше зрение ухудшается, и мы видим туманные пятна.

У людей, страдающих мигренью, очень чувствительные нервы, и при сильном напряжении они выбрасывают серотонин в мозг. Из-за этого происходит быстрое сужение сосудов мозга, излишки крови проходят через наружную сонную артерию. Она, в свою очередь, расширяется и провоцирует болевой приступ.

Ученые также исследовали связь между эстрогенами и мигренью и выявили, что женщины страдают мигренью чаще мужчин. По их версии, женщины с постоянно колеблющимся уровнем эстрогенов чаще всего испытывают этот недуг.

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