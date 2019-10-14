Согласно исследованию, проведенному в Университете штата Джорджия, было доказано, что экстракт имбиря может уменьшить размер опухоли простаты!

Считается, что имбирь способен уменьшать опухоли. Кроме того, он более эффективен, чем любые медикаменты.

Согласно исследованию, проведенному в Университете штата Джорджия, было доказано, что экстракт имбиря может уменьшить размер опухоли простаты у мышей на 56%. Кроме того имбирь прекрасно справляется с любым родом воспаления и богат жизненно важными антиоксидантами. Действительно ли эта простая пряность эффективнее передовых фармацевтических препаратов, которые предлагаются в качестве единственного решения онкологических заболеваний? На самом деле лекарства от рака делают опухоли еще больше и убивают пациента быстрее, чем сам рак. Ученые из Медицинского центра Бет-Изрэйел, Бостон как-то сказал, что как только пациент начинает принимать дорогостоящие препараты - он приговорен к смерти.

"Чтобы мы ни делали с опухолями, это может в результате привести к распространению метастаз и уже к концу убить пациента!" - говорит автор исследования профессор Пари Каллури.

Следует отметить, что имбирь использовался на протяжении многих веков, как в качестве пряности, так и в медицинских целях, без каких-либо побочных эффектов. Существует более 17 других исследований, которые доказали противораковые свойства имбиря, а так же значительное воздействие на 101 заболевание.

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