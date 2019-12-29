В условиях авиаперелета даже здоровые пассажиры чувствуют недомогание. Это связано с перепадами давления, замкнутого пространства и сидячего положения. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, с какими заболеваниями нельзя летать на самолетах.

Сердечно-сосудистые заболевания

Это касается и гипертоников, и гипотоников, и тех, у кого нестабильное давление. При перелете эти люди попадают в зону риска, так как во время взлета и посадки давление в самолете нестабильно, что сильно влияет на человека. Это правило касается и людей с нестабильным сердечным ритмом, например, тех, кто страдает аритмией. Также не рекомендуется летать тем, кто давно перенес инфаркт или инсульт.

Тромбоз

Во время перелета мы долгое время находимся в одном и том же положении. Те, кто летает экономическим классом, вынуждены сидеть на протяжении долгого времени, а еще этим людям некуда вытянуть свои ноги. Из-за этого положения может произойти застой крови в венах, а вместе с этим и тромбоз. Людям со склонностью к этому заболеванию лучше избегать перелетов или носить специальные компрессионные повязки.

Болезни дыхательных путей

Воздух в самолете очень сухой и холодный, а кислород циркулирует только внутри борта, поэтому, если у человека есть астма, пневмония или повышенное легочное давление, лучше отказаться от перелета и переждать обострение заболевания. Или снять его настолько быстро, насколько это возможно.

Психические заболевания

Согласно статистике, 80% всех людей когда-либо летавших на самолете, страдают аэрофобией.

В некоторых случаях панические атаки на борту происходят из-за боязни высоты или замкнутого пространства. Поэтому, если вы страдаете определенными видами психических расстройств, лучше заранее подготовить себя к полету в виде успокоительных. Некоторые люди просто избегают перелетов из-за страха.