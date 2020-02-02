Оксолиновая мазь была придумана в СССР. В 1970 году оксолин в России стали использовать как лекарственное средство, утверждая, что действующее вещество препарата способно убивать вирусы. Однако, в других странах про оксолинку вообще ничего не знают. Имеет ли смысл использовать препарат в качестве средства профилактики простуды и гриппа, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Свойства оксолина исследовали в начале 1970-х годов во Всесоюзном научно-исследовательском институте гриппа. В результате было объявлено о его положительных свойствах в профилактике гриппа. Тогда было отмечено, что при использовании препарата передача вируса воздушно-капельным путем предотвращалась в 45% случаев.

Тем не менее, в наши дни эффективность оксолинки все чаще ставят под сомнение, а порой и открыто говорят о том, что мазь вовсе не помогает в профилактике простуды. Дело в том, что она, как, собственно, и любая другая мазь, по сути, выполняет лишь барьерную функцию. С этой задачей может легко справиться и обычный вазелин (который, кстати, входит в состав оксолинки), но никакого противовирусного эффекта оксолин вовсе не имеет и без других мер профилактики просто не работает.

Современная медицина не включает оксолин в число препаратов, рекомендованных к применению в целях профилактики ОРВИ и гриппа. Хотя некоторые все же продолжают говорить о пользе применения оксолина.

Так, например, люди, страдающие от инфекций носовых пазух, которые возникают в результате пересыхания слизистой носа, отмечают, что оксолиновая мазь облегчает их состояние. Правда, специалисты склонны считать, что такой эффект дает входящий в состав мази вазелин, который и увлажняет слизистую носа.

Исследователи отмечают, что оксолиновая мазь действительно облегчает состояние, но неэффективна при уже начавшихся воспалительных процессах. Как уже говорилось выше, она предотвращает проникновение бактерий в организм и тормозит их размножение. Поэтому применять мазь на начальных стадиях заболевания вполне возможно, особенно перед посещением мест большого скопления людей. Но рассчитывать на то, что оксолинка станет вашим главным оружием против простуды, все же не стоит.