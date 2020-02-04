Как часто вы, почувствовав недомогание или необычный симптом, обращаетесь к поисковикам?

Наверняка, почти во всех случаях. Однако так делать нельзя и даже опасно. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему нельзя гуглить симптомы болезней.

Чаще всего люди ищут свои симптомы, чтобы самостоятельно поставить себе диагноз и начать лечение. Тех, кто подозревает у себя наличие опасных болезней, называют ипохондриками. Как правило, они начинают искать свои симптомы в Сети, натыкаются на то, что они подходят под опасное заболевание, а потом начинают терроризировать врачей, чтобы те взяли у них ненужные анализы.

Шведские врачи даже посвятили этой ситуации песню. По словам медиков, большая часть их пациентов страдает ипохондрией и регулярно приходят к ним, чтобы проверить наличие новых болезней. "Все болезни смертельны, если правильно гуглить", - поется в песне.

Эксперты в области психиатрии бьют тревогу и говорят о том, что в отношении своего здоровья нужно соблюдать баланс: не нужно изматывать себя анализами и лекарствами, но и забывать об этом тоже не нужно. Кроме того, ипохондрия считается психологическим заболеванием, и сам человек не сможет определить, есть ли оно у него. Такой диагноз может поставить только психиатр, но и оно легко лечится. Ипохондрика можно распознать среди своих близких.

Например, человек постоянно сомневается в компетентности врачей и ищет у себя подтверждения болезней.

Опасность поиска заболевания в интернете заключается также в том, что человек может начать лечиться самостоятельно. Он ставит себе диагноз, основываясь на симптомах, а потом подбирает себе лекарства в Сети. Так делать нельзя, ведь диагноз нельзя подтвердить одними симптомами. Кроме того, лекарства назначают с учетом особенностей пациента и его других хронических болезней.