Пациенты с COVID-19 могут заражать после выздоровления

Китайские ученые призывают продлить срок карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больниц с отрицательными результатами теста. Об этом сообщается на сайте Американского торакального общества, передает Day.Az со ссылкой на baigenews.kz.

Ученые из Китая провели исследование с полностью вылечившимися людьми и выяснили, что они могут продолжать распространять вирус даже после отрицательного теста на наличие SARS-Cov-2. У таких пациентов уже нет симптомов, однако в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.

Ученые обследовали 16 таких пациентов, которым до выписки провели как минимум два теста методом ПЦР на наличие SARS-Cov-2. Все они переболели легкой формой COVID-19, их средний возраст составил 35 лет.

Исследователи анализировали образцы из ротоглотки в разные дни в течение недели после выписки. Как выяснилось, половина выздоровевших пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения всех симптомов.

Как оказалось, заразными пациенты остаются от одного до восьми дней.

"Перенесшие более серьезное течение COVID-19 могут оставаться заразными для окружающих более длительное время", - подчеркнули авторы.

Ученые обратились к медицинскому сообществу и властям с просьбой продлить изоляцию еще на две недели после выздоровления.

"Самоизоляция, как единственная эффективная на сегодняшний день мера профилактики, позволит снизить риски заражения других людей", - подчеркнули они.