Сильная икота может быть необычным симптомом коронавируса

Икота бывает острой или стойкой. Последняя длится дольше 48 часов подряд. И может быть нетипичным симптомом коронавируса. Научную работу о таком казусе опубликовали американские врачи в медицинском журнале The American Journal of Emergency Medicine, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Исследователи рассказали историю 62-летнего пациента. Мужчина обратился в отделение экстренной медпомощи, поскольку его мучила нескончаемая (в течение 4 суток!) икота. При этом градусник показывал чуть повышенную температуру - 37,3 градуса Цельсия, пульс составлял 96 ударов в минуту, артериальное давление 137/70. Частота дыхательных движения равнялась 20-ти, а насыщение крови кислородом было равно 97%. Ни кашля, ни боли в горле не отмечалось.

Однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. А компьютерная томография легких показала характерную картину поражения по типу матового стекла. Что несомненно сигналило о диагнозе: COVID-19. Вскоре у пациента поднялась температура выше 38 градусов.

Врачи напоминают, что причиной икоты является непроизвольное сокращение диафрагмы - мышцы, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости. Вызвать неприятное явление могут многие факторы - от стресса и глотания воздуха до серьезных заболеваний, включая онкологические. В случае с коронавирусом известно, что инфекция, с одной стороны, может неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт (вызывая боли в желудке, тошноту, диарею). А с другой - приводить к повреждению миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов, что также может способствовать судорожным сокращениям диафрагмы.