Мясников рассказал о своей коварной болезни

В новом выпуске передачи "О самом главном" популярный врач и телеведущий Александр Мясников подробно рассказал о подагре. Оказывается, сам доктор вот уже много лет страдает от этой болезни, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подагра возникает из-за повышения содержания мочевой кислоты в крови, в результате чего в суставах откладывают острые, как иголки, кристаллы - они вызывают воспаление и острую боль, пояснил медик. "Я болею подагрой с 30 лет. Подагра вызывает острейшие боли - как будто в тебя нож воткнули. Когда у меня начались боли, я работал врачом российского посольства во Франции. Как-то в гостинице у меня сильно разболелась нога ночью, а мне жутко захотелось в туалет. Я не мог ни встать, ни пошевелиться. В итоге я упал и просто полз по полу",- рассказал Мясников.

Доктор Мясников перечислил факторы риска для возникновения подагры: обильное питание - много мяса, рыбы, морепродуктов, также алкоголь, ожирение, мужской пол, возраст, стресс. Так что врач посоветовал придерживаться диеты, не злоупотреблять крепкими спиртными напитками, меньше нервничать, пить больше воды.