Врач предупредил, что может означать горечь во рту

Боли в животе, тошнота и горечь во рту могут быть симптомами нескольких серьезных болезней. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с "Москвой 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, одной из причин неприятного вкуса во рту может быть воспаление желчного пузыря. Помимо горечи в ротовой полости пациент почувствует боль в правом боку, дискомфорт в спине. У человека также может повыситься температура.

Есть и другие серьезные патологии, которые проявятся с похожими симптомами.

"Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов. Появляется температура, длительная боль в животе, которая может отдавать даже куда-то в спину. И кажется, что это почки или потянул спину, но продолжается это обычно долго", - предупредил Вялов.

Как добавил специалист, еще одной опасной патологией является кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Признаками такой проблемы будут слабость, потливость и изменение цвета кала. Как и в случае воспаления желчного пузыря, пациент почувствует тошноту.

Врач предупредил, что все эти признаки должны насторожить человека и стать поводом для обращения к врачу. Если пациент не будет игнорировать внезапную усталость, изменение цвета кала, тошноту и горечь во рту, то специалисты смогут своевременно назначить лечение.