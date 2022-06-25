Почему горят уши?

Резкое покраснение ушей и жар могут признаками различных заболеваний и свидетельствовать о скачках артериального давление и атеросклерозе, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Лидия Голубенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Краснота ушей может быть нормальной реакций организма на выброс адреналина или изменение окружающей обстановки. Уши могут гореть из-за перегревания или при решении сложной задачи. Также этот симптом может указывать на гипертонию или проблемы с сердцем и сосудами.

"Атеросклеротическое поражение сосудов, из-за чего страдает кровообращение в тканях - еще одна возможная причина. Жжение в ушах, их покраснение возможны и при осложнениях - инфаркте, формировании сердечной недостаточности", - сообщила врач.

Специалист подчеркнула, что ушная раковина может краснеть при воспалениях и наружном отите. В этом случае необходима консультация врача.