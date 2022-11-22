Врач объяснила, почему при простуде не поднимается температура

Если организм не реагирует на вирус повышением температуры, это не всегда свидетельствует о проблемах в работе иммунной системы, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любое повышение температуры указывает на наличие воспалительного процесса в организме, высокая температура - способ борьбы с инфекцией. Но в некоторых случаях человек может болеть ОРВИ или гриппом без изменения температуры тела.

"Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе. С инфекционным агентом встречается так называемая первая линия обороны - на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, и туда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. Поэтому нет повышения температуры и все хорошо складывается", - объяснила врач.

Медик отметила, что если состояние человека улучшается, на фоне обычной температуры тела, то беспокоиться не стоит, иммунитет справляется. При этом слишком высокая температура может быть опасна.