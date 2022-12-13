Врач предупредила о вреде чая и кофе с молоком

Привычное сочетание чая или кофе со сливками и молоком не способствует усвоению кальция и снижает эффективность воздействия на организм антиоксидантах веществ, содержащихся в напитках, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кофеин задерживает всасывание кальция в кровь, а молоко замедляет скорость усвоения полифенолов и антиоксидантов из чая и кофе, поэтому лучше отказаться от добавления его в эти напитки.

"Когда мы наливаем молоко в кофе или чай, казеин, белок молока, начинает взаимодействовать с молекулами катехинов и полифенолов, и не дает им в полной мере проявить свою активность", - объяснила врач.

Врач отметила, что иногда можно позволить себе кофе с молоком, но лучше не увлекаться этим сочетанием или заменить коровье молоко на растительное.