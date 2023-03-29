Врач назвал простые способы избавиться от храпа

Хирург из Великобритании Карана Раджа перечислил простые способы, которые помогут избавиться от храпа, пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач указал, что храп возникает из-за вибрации языка, горла и дыхательных путей, которые расслабляются во время сна. Гимнастика для укрепления этих небольших мышц помогает в борьбе против храпа.

Этому способствуют следующие упражнения: высунуть язык и замереть в таком положении на пять секунд. Для лучшего результата перед лицом можно поставить ложку, чтобы прижимать язык к ней. Второе упражнение - двигать языком справа налево.

Чтобы укрепить гортань, по словам Раджи, нужно открыть рот, прижать язык к небу и замереть в таком положении на пять секунд. Каждое упражнение необходимо выполнять по три-четыре раза.