Звезды эстетико-дерматологической медицины в Баку

В Баку в JW Marriot Hotel с 4 по 5 мая текущего года прошел Первый международный эстетико-дерматологический конгресс (Birinci beynalxalq esteticatip dermatoloji kongress), о котором организаторы с особенной гордостью отмечали, что это событие было посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Видный государственный деятель, чей вклад в развитие Азербайджана имеет неоценимое значение, как для нас, его современников, так и для будущих поколений, всегда с неизменным вниманием относился к каждой области, обращенной к людям. Его информированность в разнообразных направлениях, глубокие познания вызывали неподдельное уважение среди профильных специалистов. Гейдар Алиев был приверженцем внедрения самых передовых технологий и новшеств и всегда отмечал, что: "Все люди разные, и думают они по-разному. Разнообразие мнений - это естественное явление". От того одна из уникальных черт характера великого сына азербайджанского народа - умение слушать и слышать всех, кто искренне и честно старался вывести нашу родину в ряды передовых стран мира.

Первый международный эстетико-дерматологический конгресс (Birinci beynalxalq esteticatip dermatoloji kongress) - демонстрация того, что даже такая сфера как эстетической и дерматологической медицины отвечает заветам этого великого человека и вносит свой вклад в продолжение дела заботы о человеке, давая тому возможность и право на красоту как внешнюю, так и духовную, когда он обретает внутреннюю гармонию.

Об основном и главном посыле конгресса говорит представитель организационного комитета и научный руководитель конгресса Севиндж Абдуллаева, председатель Ассоциации косметологов и эстетической медицины Азербайджана, специалист по инъекционным и нитевым методикам, главный врач и CEO клиники "Estet":

- Суть нашего конгресса - объединение в едином пространстве несколько сессий, отражающих все области, входящие в общее понятие эстетическо-дерматологической медицины. До настоящего времени каждое направление существовало, как бы отдельно и само по себе. Мы соединили пять основных "китов". Дерматология, анатомия, косметология, пластическая хирургия, регенеративная медицина впервые выступают как единое целое.

Для того, чтобы подчеркнуть неординарную важность конгресса, был выбран по-настоящему звёздный состав спикеров. Известные во всём мире профессора и доктора, имеющие в своём профессиональном "арсенале" огромный вклад в своих сферах. С гордостью отмечаю, что участниками стали восемь выдающихся профессоров. В состав внушительной турецкой делегации вошёл профессор Акын Акташ, заведующий кафедрой кожно-венерических болезней Медицинского факультета Университета Йылдырым Бейазит Анкары. Сессию пластической хирургии возглавляет доктор медицинских наук, профессор, заместитель экспертного совета по медицинским и фармацевтическим наукам Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Ассоциация пластических хирургов Азербайджана, член Правления Международного общества эстетической и пластической хирургии, пластический и восстановительный хирург Вагиф Галандаров. Председателем организационного комитета и научным руководителем конгресса стал заслуженный деятель науки, главный дерматовенеролог министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, председатель ассоциации дерматовенерологов Азербайджана, заведующий кафедрой дерматовенерологии Азербайджанского медицинского университета с 1998 г. по 2018г., доктор наук, профессор Зульфугар Фараджев.

Наш конгресс международный, а потому и спикеры, выступающие в его рамках, собрались со всего мира. Здесь представители Испании, Франции, Германии, Грузии, России. Мы гордимся, что Азербайджан представлен и нашими специалистами. Порой мы принижаем их профессионализм и знания. Что совершенно в корне неверно. Наша косметология шагнула далеко вперёд и уже много лет в рамках мировых профильных мероприятий делают доклады азербайджанские врачи, чьи навыки и наработки пользуются пристальным вниманием со стороны иностранных коллег. Я сама, уже девять лет являясь спикером международных конгрессов, симпозиумов и др. мероприятий, официальным тренером лидеров эстетической медицины "MERZ Aesthetic" "Novacutan", "AestheFill", "PowerFill", могу предположить, что таковое сложившееся мнение об отечественных специалистах сложилось в связи с тем, что они не особо публично заявляют о своих достижениях. Потому и было принято решение предоставить им большую площадку, выведя их "из тени" и дав возможность поделиться накопленным опытом на родине, чтобы их имена встали в один ряд с иностранными для наших людей.

Идея организовать международный конгресс, объединив в его рамках практически все основные "секции" эстетической и дерматологической медицины родилась в беседе с моей подругой, с которой мы вместе учились, Гюнай Фараджевой, также являющейся представителем организационного комитета и научным руководителем настоящего конгресса. Хочу отметить, что она доктор философии по медицине, преподаватель Азербайджанского медицинского университета на кафедре дерамтовенералогии, руководит медицинским центром N-laz. Буквально несколько месяцев назад она предложила реализовать такой масштабный проект. Это было огромным риском, ведь по срокам одна только подготовка обычно занимает не менее года. И сегодня могу признаться, что приятно осознавать, что все наши усилия привели к великолепным результатам.

Первый международный эстетико-дерматологический конгресс (Birinci beynalxalq esteticatip dermatoloji kongress) вновь доказал, что Баку и Азербайджан полноправные члены мирового медицинского сообщества, а азербайджанские специалисты могут представить уникальные разработки, ничем не уступающие, а порой даже и превосходящие своих иностранных коллег. И при этом сама атмосфера конгресса отвечала полной вовлечённости участников, которые разговаривали на одном языке - знаний и достижений, подтверждённых результатами их деятельности.

Каждая из сессий вызывала неподдельный интерес всех участников. Отмечу, что количество подтверждённых заявок превысило ожидания. Мы ожидали 270 человек, а к началу конгресса их численность превышала 340. Насыщенная программа и затронутые темы отвечали самым современным вызовам, что стоят перед специалистами сегодня. Эстетическая и дерматологическая медицины - одни из самых динамично развивающихся. Когда буквально каждый день появляются новые методики использования различного оборудования. Да и оно само постоянно совершенствуется. Конгресс доказал, что порой эта область медицины может считаться передовой, так как позволяет разрабатывать методики с учётом множества вводных. Здесь широчайшие возможности для исследований индивидуальностей, связанных с отличительными нюансами, присущих отдельному человеку. Потому наши спикеры не просто отчитывались о "проделанной работе". В рамках конгресса происходил настоящий обмен мнениями и профессиональных подходов к той или иной заявленной тематике.

Первый международный эстетико-дерматологический конгресс (Birinci beynalxalq esteticatip dermatoloji kongress) подтвердил важность мероприятий подобного формата и наглядно продемонстрировал, что каждое из направлений, объединённых под эгидой эстетической и дерматологической медицины, не мыслимо без глубокого и грамотного подхода. Потому что в этой сфере одно напрямую связано с другими и восприятие научных и практических наработок и навыков в отрыве друг от друга заведомо может привести к негативным итогам. Лишь специальные программы, разрабатываемые на основе апробированных методик способны по-настоящему помогать людям. И не только с точки восприятия косметологических процедур, широко востребованных на уровне поддержки внешнего вида. Это весьма важная часть серьёзной медицины, когда люди с помощью профессионалов могут изменить собственное ощущение жизни, избавляясь от достаточно чувствительных, вплоть на психологическом уровне, проблем.