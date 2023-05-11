Врач рассказал о неочевидном признаке инсульта

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что об инсульте может свидетельствовать непрекращающаяся икота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна из гостей программы предположила, что икота не является признаком нарушения кровоснабжения головного мозга. Однако Агапкин с ней не согласился.

"Нарушение кровоснабжения ствола головного мозга может <...> приводить к возникновению непрекращающейся икоты, которая является одним из симптомов инсульта", - рассказал врач.