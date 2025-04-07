У подсластителей выявили неожиданную побочку

Очередным доказательством негативного влияния искусственных подсластителей на организм стало новое исследование американских ученых, проследивших связь между увеличением аппетита и употреблением популярного подсластителя сукралозы.

Как передает Day.Az, ученые сравнили влияние воды с сукралозой и воды с сахаром на аппетит фокус-группы и выяснили, что в первом случае чувство голода у людей увеличилось почти на 20%.