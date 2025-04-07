У подсластителей выявили неожиданную побочку
Очередным доказательством негативного влияния искусственных подсластителей на организм стало новое исследование американских ученых, проследивших связь между увеличением аппетита и употреблением популярного подсластителя сукралозы.
Как передает Day.Az, ученые сравнили влияние воды с сукралозой и воды с сахаром на аппетит фокус-группы и выяснили, что в первом случае чувство голода у людей увеличилось почти на 20%.
"Сукралоза пробуждает ту область мозга, которая регулирует голод, и эта активация, в свою очередь, усиливает чувство голода", - объяснила ведущий автор исследования доктор Кэти Пейдж, директор Научно-исследовательского института диабета и ожирения Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.
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