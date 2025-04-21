Врач объяснила, как за полминуты определить риск преждевременной смерти

Простой тест со стулом поможет за 30 секунд выявить повышенный риск преждевременной смерти, считает терапевт, автор книги о долголетии Дон Харпер.

Как передает Day.Az, на способ установить проблемы со здоровьем она указала HuffPost.

По словам Харпер, чтобы проверить молодость тела, нужно установить секундомер на 30 секунд и посчитать, сколько раз за это время человек может встать со стула и опять на него сесть.

"В среднем у мужчины в возрасте 60 лет получается 14 повторений; у женщины того же возраста - 12. Если ваш показатель значительно ниже этого, риск падений и ранней смерти увеличивается", - рассказала врач.

При этом Харпер подчеркнула, что подобный риск можно уменьшить, если начать тренироваться, делать упражнения на баланс и выносливость.

Также врач добавила, что с возрастом результаты этого теста будут падать. В 65-69 лет норма будет составлять 12 приседаний для мужчин и 11 для женщин, к 80-84 годам она уменьшается до 10 для мужчин и 9 для женщин. 90-летние мужчины могут выполнить семь приседаний, а женщины - четыре.