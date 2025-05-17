Врач назвал первые симптомы опасной болезни вейперов

Регулярное курение вейпов провоцирует кашель, к которому со временем прибавляется ощущение нехватки воздуха, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Первые симптомы опасной болезни вейперов врач назвал в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Если человек курит вейпы регулярно, у него начинается кашель, может быть сухой, может быть с мокротой, как правило, второе. К этому может присоединяться со временем ощущение нехватки воздуха: необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки", - рассказал Крючков.

В последствии, по словам специалиста, появляется нарушение дыхания. Он объяснил, что фактически у человека возникает одышка.

"Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу все происходит, со временем", - заметил он.